Илон Маск поддержал решение рэпера Канье Уэста вступить в борьбу за пост президента США

Американский предприниматель Илон Маск поддержал решение рэпера Канье Уэста баллотироваться в президенты США.

«Я полностью поддерживаю тебя», — написал бизнесмен в комментарии к записи музыканта в Twitter, где тот объявил о своем выдвижении на высший государственный пост в стране. Уэст не стал пояснять, будет ли он баллотироваться от какой-либо партии или же пойдет на выборы как независимый кандидат. Музыкант также не уточнил, о выборах какого года идет речь. При этом он сопроводил свое сообщение хэштегом #видение2020.

Уэст ранее не раз заявлял, что не исключает возможности включиться в борьбу за пост президента США. Он, в частности, допускал, что может претендовать на высший государственный пост в стране на выборах, которые должны пройти в 2024 году.

Журнал Forbes в апреле признал Уэста миллиардером. Его состояние оценивается примерно в $1,3 млрд. Уэст входит в число самых популярных рэп-исполнителей в США. Певец получил более 20 премий Grammy.(ТАСС)