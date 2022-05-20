Американский предприниматель Илон Маск планирует посетить Бразилию 20 мая, чтобы встретиться с президентом страны Жаиром Болсонару, сообщает газета Globo.

В официальном графике президента нет сообщения об этой встрече, однако сам Болсонару заявил, что планирует поговорить «с очень важным человеком, имеющим мировое признание, который приедет предложить помощь нашей Амазонии», не указав имени иностранного гостя.

По информации издания, Маск приедет в результате договоренности с министром связи Фабиу Фарии. В газете отмечается, что встреча будет посвящена проекту Starlink.

В Globo подчеркивается, что обед Маска с членами бразильского правительства и представителями бизнеса держится в тайне и пройдет в отеле Fasano Boa Vista в штате Сан-Паулу.