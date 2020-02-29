Илон Маск назвал «убийцу» американского истребителя F-35

При этом издание Defense News сообщило, что во время симпозиума Маск, отвечая на вопрос об имеющихся у него новаторских идеях в области войны в воздухе, и вовсе выразил мнение, что «эра истребителей миновала». По словам изобретателя, будущее в этой сфере стоит за беспилотниками.