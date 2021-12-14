Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что пропускные режимы в Зангезурском и Лачинском коридорах между Азербайджаном и Арменией должны совпадать.

«Что касается правового аспекта пропускного режима в Зангезурском коридоре, он должен быть полностью аналогичен режиму в Лачинском коридоре. В трехстороннем заявлении (лидеров РФ, Азербайджана и Армении от 10 ноября 2020 года) ясно говорится, что Азербайджан обеспечивает безопасную и беспрепятственную связь между Карабахом и Арменией, а Армения предоставляет такую же безопасную и беспрепятственную связь между Азербайджаном и Нахичеванской автономной республикой», — сказал он во вторник на пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

На сегодняшний день на въездах в Лачинский коридор нет таможенных постов, напомнил президент. «Соответственно, и в Зангезурском коридоре не должно быть таможни. Если Армения будет настаивать на том, чтобы установить там свою таможенную инфраструктуру для контроля за пересекающими границу грузами и людьми, то мы будем настаивать на такой же практике в Лачинском коридоре. Это логично и решать предстоит Армении», — указал Алиев, добавив, что Азербайджан готов к обоим вариантам.

Азербайджан планирует создать Зангезурский коридор, который соединит Нахичевань с основной частью страны через территорию Армении. Там намечено построить автомобильную и железную дороги. Это позволит связать Турцию с Нахчываном, Азербайджаном и, через Каспийское море, странами Центральной Азии.

Тема разблокирования транспортных коммуникаций в регионе обсуждалась на состоявшейся 26 ноября трехсторонней встрече Алиева с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Сочи. (ТАСС)