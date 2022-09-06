Как уже сообщалось, в Баку открылась четвертая международная выставка вооружений и спецтехники ADEX (Предыдущая, третья выставка состоялась 2018 г.).

В работе выставки, которая продлится до 8 сентября включительно, участвуют свыше 200 компаний из 26 стран мира, в том числе Беларусь, Израиль, Казахстан, Пакистан, Иран, Россия, Турция (имеют национальные стенды). Впервые в ней участвуют компании из Иордании.

На стендах Министерства оборонной промышленности Азербайджана представлены новейшие образцы вооружения и военной техники отечественного производства.

В целом, на выставке представлены: воздушные суда и авиационные системы; морские суда и военно-морские системы; боевые транспортные средства; радио-электронные системы, система оперативного управления C4ISR (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance — Управление, контроль, связь, сбор и компьютерная обработка информации, наблюдение и разведка); оптико-электронное оборудование и системы; беспилотные системы; военное обмундирование и экипировка, оружие и боеприпасы; симуляторы и тренажёры; средства радиационной, химической и биологической защиты (РХБ), а также военные организации и предприятия по продвижению экспорта и т.д.

Одновременно с ADEX стартовала 13-ая Международная Выставка «Внутренняя безопасность, Охрана и Спасательная техника» Securex Caspian, на которой представлены перспективные системы вооружений и комплексной защиты для правоохранительных, пограничных, спасательных, пожарных и специальных служб.

Для выставок ADEX и Securex Caspian подготовлена обширная деловая программа. В течение трех дней работы ADEX и Securex Caspian состоятся 4-ая Конференция по обороне и безопасности. В ходе этой конференции состоятся сессии на актуальные темы: беспилотные системы, кибербезопасность, инновации в сфере военной медицины и т.д. также состоятся выступления военного оркестра, VR-игры на военные темы и другие мероприятия.

В ходе выставок, проходят двусторонние встречи между участниками выставки и представителями международных делегаций, а также профильных структур Азербайджана.

Выступивший на открытии выставки президент Ильхам Алиев отметил, что страна сотрудничает с ведущими компаниями из более 50 государств мира, что позволяет улучшать ее военно-технический арсенал.

«Помимо развития сотрудничества с ведущими странами мира в военно-технической сфере, наша страна также наращивает свои возможности в области отечественной оборонной промышленности. В настоящее время Азербайджан тесно сотрудничает с ведущими компаниями из более 50 стран мира в области авиации, навигации, приборостроения и других направлениях, с каждым годом увеличивается объем продукции, выпускаемой на предприятиях оборонной промышленности нашей страны», — подчеркнул Алиев.

По его словам, Азербайджан и впредь продолжит укреплять вооруженные силы и обороноспособность страны, уделяя особое внимание производству современного оружия, военной технике, боеприпасам, тыловому имуществу и другим материальным средствам. (Turan)