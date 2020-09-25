Ильхам Алиев встретился со спецпредставителем Евросоюза по Южному Кавказу

В пятницу состоялась встреча главы государства Ильхама Алиева со спецпредставителей Евросоюза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клааром.

Темой встречи были вопросы армяно-азербайджанского конфликта и отношения между ЕС и Азербайджаном. На встрече присутствовал глава миссии ЕС в Азербайджане Кестусис Янкаускас.

Перед встречей Спецпредставитель ЕС написал на своей странице в Твиттер, что пробудет в Баку два дня, проведя ряд встреч.

«ЕС крайне заинтересован в мире и стабильности на Южном Кавказе. Важно ограничить напряженность и вернуться к процессу субстантивных переговоров без предварительных условий под эгидой Минской группы ОБСЕ», — отметил он. («Туран»)