Ильхам Алиев: «Вопрос статуса Карабаха вообще должен быть исключен из повестки дня»

«Результаты войны остаются и будут оставаться неизменными. Заявление, подписанное 10 ноября, выполняется и должно быть выполнено полностью».

Как передает АПА, об этом заявил сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев на пресс-конференции в видеоформате для местных и иностранных журналистов.

Глава государства отметил, что большая часть положений заявления уже выполнена: «Но есть вопросы, которые сейчас являются предметом обсуждений. Надеюсь, что, несмотря на сложившуюся в Армении ситуацию, подписанное 10 ноября заявление будет выполнено. В противном случае Армения окажется в еще более тяжелом положении. Перед Арменией выбор не такой большой. Они должны смириться с новыми реалиями, считаться. Мы создали новые реалии. В течение 30 лет международные структуры, занимающиеся этим вопросом, а также отдельные страны посылали нам открыто или неофициально сообщения о том, что существует реальность, Азербайджан является проигравшей в войне стороной. Смиритесь с реальностью и постарайтесь максимально из этой реальности выбрать для себя приемлемый вариант.

Ильхам Алиев напомнил, что карабахский конфликт считается разрешенным и подписанное в ноябре заявление подтверждает это.

«Что касается статуса в своих выступлениях я указывал, где ныне находится статус. Я бы не хотел возвращаться к этой теме. Где статус, всем прекрасно известно.

«Считаю, что, чем меньше Армении и армянскому народу об этом будет говориться, тем лучше. Поскольку не надо давать ложных обещаний Армении и армянскому народу. Именно в этом и кроется причина, по которой они пребывают в своем нынешнем состоянии: выдумки, претензии, необоснованные желания. Некоторые способствовавшие этим желаниям зарубежные политики тоже сыграли свою роль в том, что армянский народ находится в таком позорном положении. Поэтому вопрос статуса должен быть снят с повестки», — отметил глава государства.