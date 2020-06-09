Ильхам Алиев: В центре всех принятых мер находится именно здоровье граждан Азербайджана

«В центре всех принятых мер находится именно здоровье граждан Азербайджана, и благодаря превентивным мерам ситуация сегодня полностью находится под контролем. В последние 10 дней число инфицированных растет. Это объясняется тем, что в период смягчения некоторые граждане проявили безответственность».

Как передает АПА, об этом 9 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на церемонии открытия трех больниц модульного типа.

Глава государства отметил, что несмотря на это, ситуация полностью находится под контролем: «В наших больницах достаточно мест, в том числе и в реанимационных отделениях. Кроме того, лечение инфицированных коронавирусом предусматривается дополнительно в 10 больницах на две тысячи коек. На сегодняшний день необходимости в этом пока нет. Но мы предпринимаем все шаги так, чтобы быть готовыми к самой критической ситуации, чтобы и в самой кризисной ситуации оказывать медицинскую помощь всем больным».

Президент также отметил, что Азербайджан является одной из немногих стран в мировой масштабе, где все инфицированные коронавирусом получают лечение в медицинских учреждениях: «Мировая практика абсолютно другая. Во многих странах люди, подвергшиеся болезни и болеющие без симптомов, лечатся в домашних условиях, их даже не принимают в больницы. Конечно, это создает угрозу их здоровью. В Азербайджане низкий показатель смертности от коронавируса связан именно с тем, что все инфицированные больные принимаются в медицинские учреждения, где им оказывается необходимый уход.

Все превентивные меры приняты так, чтобы быть готовыми к самой сложной ситуации. С этой целью приобретены новые лаборатории. В настоящее время их больше 20. Для лечения инфицированных коронавирусом выделены, предоставлены наши лучшие больницы, в том числе «Ени клиника» — наша самая современная прекрасная больница и др. Их больше 20. В то же время считаю, что для граждан, помещенных на карантин, в Азербайджане созданы особые условия в мировом масштабе. Потому что они размещаются в 4-5-звездочных отелях, а также Деревне атлетов. Больше всего людей, находящихся на карантине, размещены в Деревне атлетов. Тысячи людей эвакуированы из-за рубежа, этот процесс продолжается, естественно, по графику. Там тоже вся работа должна проводиться организованно. Как вам известно, создан специальный портал, где граждане, желающие вернуться в Азербайджан, проходят регистрацию, они доставляются в нашу страну за счет государства на основе принципа очередности. То есть, созданы все условия для того, чтобы граждане Азербайджана были окружены вниманием и заботой государства. Считаю, что проделанная до сих пор работа и ее результаты являются отражением именно этой политики. Неслучайно на международной арене с одобрением воспринимают методы борьбы Азербайджана с коронавирусом. Всемирная организация здравоохранения назвала Азербайджан образцовой страной в этой области, причем несколько раз. Как на первом этапе пандемии, когда мы приняли оперативные меры, предприняли все необходимые ограничительные шаги, так и в последующий период. Недавно представители Всемирной организации здравоохранения вновь высоко оценили проделанную в Азербайджане работу».

«Наша основная задача — уберечь людей от этой болезни, спасти их жизнь. Конечно, у нас были и потери, но в сравнении с некоторыми странами ситуация в Азербайджане во много раз лучше. Это свидетельствует о том, что там, где есть продуманная политика, единство между народом и властью, высокое доверие к предпринимаемым государством действиям, бывает и результат. Я до сих пор ежедневно получаю письма от сотен граждан. В этих письмах высоко оценивается проделанная работа. В печати публикуется лишь небольшая часть этих писем. Однако они свидетельствуют о том, что письма поступают из всех районов, от людей всех категорий, и люди выражают признательность. В то же время решены материальные проблемы граждан, оказавшихся в ограничительный период в сложной ситуации. Азербайджан и здесь проявил лидерство. В целом, на борьбу с пандемией и для страдающих от нее безработных, людей, относящихся к малообеспеченным слоям, предпринимателей и организации всей этой работы предусмотрены средства в размере 3,5 миллиарда манатов, и они расходуются. Приобретение медицинского оборудования, лекарственных препаратов – на все это государство выделило крупные средства», — отметил президент Ильхам Алиев.