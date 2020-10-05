Ильхам Алиев: «Турция должна участвовать в урегулировании Карабахского конфликта»

Операция по деоккупации земель Азербайджана продолжается успешно и согласно намеченному плану. Об этом сказал президент Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу TRT HABER.

Президент отметил, что армия Азербайджана наносит удары сугубо по военным объектам ВС Армении на оккупированных территориях страны.

«У Азербайджана нет никаких проблем с армянским народом. Армяне превратились в заложников действующего режима в Ереване», — подчеркнул Алиев.

Азербайджанский лидер отметил, что режим прекращения огня возможен при определенных условиях.

По словам азербайджанского лидера, Баку должны быть даны четкие международные гарантии – график вывода ВС Армении с оккупированных земель.

«Азербайджан ждал мира 30 лет. Терпение азербайджанского народа иссякло. Азербайджан восстанавливает историческую справедливость. Баку должны гарантировать вывод армянских войск с оккупированных территорий. Азербайджан защищает свои исторические земли и не претендует на территорию Армении», — сказал президент.

Азербайджанский лидер выразил благодарность Турции, Пакистану, Афганистану и другим странам за поддержку справедливой позиции Баку.

Президент выразил уверенность в том, что Турция должна участвовать в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта.