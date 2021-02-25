Ильхам Алиев: Разве те самые ракеты «Искандер» Армения купила за деньги? Нет, получила бесплатно

Сегодня руководство Армении жалуется, что переданное им оружие было непригодным. Знаете, обвинять кого-то проще всего.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи с членами семей шехидов и инвалидами войны.

«Им следовало еще сказать, что это оружие было передано им бесплатно, даром. Причем, не год и не два, их вооружали против нас на протяжении 30 лет. Используя сегодня все возможности, мы внимательно отслеживаем происходящие в регионе процессы, у нас есть возможности, достаточно много источников информации. Нам известно, сколько оружия было бесплатно передано Армении в период войны, сколько было передано до войны. Сразу после июльских столкновений, начиная с 17 июля до последнего дня войны ежедневно несколько самолетов доставляли в Армению бесплатное оружие. Разве те самые ракеты «Искандер» Армения купила за деньги? Нет, получила бесплатно. Ракеты «Эльбрус», «Точка-У», «Скад» приобрела за деньги? Нет. «С-300», семь из которых мы уничтожили, им тоже были предоставлены бесплатно, так же, как и танки, пушки, другие системы противовоздушной обороны. Мы уничтожили их. Армянской армии нет, вся вышла»,- отметил Президент Ильхам Алиев.