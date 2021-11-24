24 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял заместителя премьер-министра Российской Федерации Алексея Оверчука.

В ходе беседы было выражено удовлетворение развитием двусторонних отношений, в том числе сотрудничества в экономической сфере, отмечено, что товарооборот в этом году увеличился на 7 процентов. Было подчеркнуто, что российские компании проявляют большой интерес к Азербайджану, отмечена важность поддержки Президентом Ильхамом Алиевым этой работы. Было сообщено, что одновременно со встречей ведутся переговоры между деловыми кругами Азербайджана и России.

На встрече были широко обсуждены деятельность российских компаний на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, вопросы увеличения торгового оборота, взаимных инвестиций. Была выражена уверенность в том, что азербайджано-российские отношения и дальше будут успешно развиваться в различных сферах.

В ходе беседы был проведен обмен мнениями о деятельности трехсторонней комиссии под председательством заместителей премьер-министров России, Азербайджана и Армении, а также о дальнейших планах. Глава государства Ильхам Алиев поблагодарил Алексея Оверчука за усилия в этой сфере.

На встрече также было отмечено, что скорейшее открытие транспортных коммуникаций между Азербайджаном и Арменией внесет вклад в стабильность и экономическое развитие в регионе.