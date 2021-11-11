11 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял главного исполнительного директора британской компании BP Бернарда Луни.

Глава BP Луни поздравил президента Азербайджана с успехами, достигнутыми Азербайджаном за период, прошедший с их последней встречи.

Поблагодарив, президент Ильхам Алиев в свою очередь поздравил Бернарда Луни с совместными успехами достигнутыми в создании Южного газового коридора и еще раз подчеркнул, что этот проект был реализован в результате совместных усилий Азербайджана и компании BP.