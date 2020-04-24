Ильхам Алиев о вероятности повторного ужесточения карантинного режима

Если мы увидим, что после смягчения ситуация развивается в негативном направлении, то вынуждены будем вновь ужесточить карантинный режим.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на открытии магистрального газопровода, проложенного из села Агдере Хызинского района в город Сумгайыт.

«Прошу передать мои приветствия сумгайытским врачам. Я неоднократно говорил, что самоотверженность врачей вызывает чувство гордости. Весь азербайджанский народ еще раз увидел, что наши врачи, рискуя собственной жизнью и здоровьем, находятся рядом с больными, день и ночь, непрерывно ухаживают за ними. Я уже говорил, что в этой одежде даже двигаться трудно. А они на ногах, днем и ночью находятся рядом с больными. Врачи играют огромную роль в выздоровлении больных. Конечно, все принятые меры и, как вы отметили, передача современных клиник в распоряжение инфицированных коронавирусом, правильное построение организационной работы и превентивные меры, можно сказать, уберегли нас от этой большой беды. Правда, есть и потери, но их могло быть больше. Поэтому, как показывает сегодня жизнь, принятие превентивных мер было правильным шагом. Конечно, еще раз хочу отметить труд врачей. Как вам известно, люди уже одобряют несколько лозунгов «Вместе мы сильны!» и «Слава азербайджанским врачам!». Мы приветствовали всех наших врачей и на «Пламенных башнях» — одном из современных символов нашей страны», — сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства коснулся еще одного вопроса. «Порой наблюдались определенные критические подходы к системе здравоохранения Азербайджана. Даже говорили, что больные выезжают за рубеж, хотят лечиться за рубежом. Я уже говорил, что сейчас во многих странах состоятельные люди стремятся обращаться в больницы самых развитых стран мира. Но что мы видим сегодня? Мы видим, что мы ни от кого не отстаем с точки зрения службы здравоохранения, медицинской службы. Сегодня системы здравоохранения развитых стран переживают кризис, не могут обслуживать больных. Людям, заболевшим COVID-19, однако не находящимся в тяжелом состоянии не просто рекомендуется, а дается указание: Оставайся дома. Их не принимают в больницах. В больницах самых развитых стран больных размещают в коридорах, на полу. В самых развитых странах уже много дней умирают сотни людей, сотни. Причем есть страны, население которых, можно сказать, почти такое же, как и население Азербайджана. То, что умирают сотни людей – 200, 300, 400 человек, свидетельствует о том, что система здравоохранения данных стран не готова к этому, не смогла выдержать такой нагрузки и фактически обрушилась», — сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, основная проблема, связанная сегодня с коронавирусом, состоит в том, что скорость распространения заболевания превышает имеющийся потенциал здравоохранения этих стран.

«Поэтому наша основная задача заключалась в том, чтобы не допустить широкого распространения заболевания. Мы знали, что эта болезнь пришла к нам извне. Когда уже внутри начался процесс инфицирования, мы знали, что полностью предотвратить процесс заражения будет невозможно. Но нам нужно было выиграть время, чтобы локализовать болезнь, прервать цепь заражений, использовав это время, мобилизовать всю нашу медицину, ввести в строй предприятия по производству масок, дезинфицирующих средств. В то же время моим указанием инфицированные коронавирусом были размещены в самых передовых наших больницах, в том числе в «Ени клиника», двух клиниках Азербайджанского медицинского университета, и сегодня больные проходят лечение более чем в 20 клиниках. Вот уже неделю мы видим позитивную динамику. В чем она заключается? То есть, инфицированных меньше, чем выздоровевших. Главное – это. Мы уже видим результаты ограничительных мер», — сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что был представлен широкий социальный пакет.

«На первом этапе мы считали, что сможем отрегулировать все дела 1 миллиардом манатов. Но увидели, что этого мало. Повысили до 2,5 миллиарда манатов. Сейчас с учетом всех программ, в том числе налоговых и других льгот, это уже превышает 3,5 миллиарда. Мы будем делать столько, сколько нужно. Потому что люди ни в чем не виноваты. Некоторые работали неформально. Хотя я неоднократно говорил: документируйте свою работу. Но они тоже работали, приносили домой деньги. А сейчас остались без работы. Поэтому принятые нами решения учитывают и их – людей, не имеющих никаких трудовых договоров, так как мы понимаем, что они лишились работы. В настоящее время динамика идет в позитивном направлении. Конечно, принимая очередные решения, мы будем опираться на мнение специалистов, так как здесь нельзя допускать самовольства, принимать какое-то другое решение. Специалисты должны сказать, когда мы сможем в определенной степени смягчить ограничительные меры», — сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, опыт нынешней недели показывает, что этот день недалек.

«Определенные шаги, возможно, будут предприняты и до 4 мая, потому что, вы знаете, срок карантинного режима был продлен до 4 мая. Теперь мы посмотрим, если представится возможность, то будут предприняты определенные смягчающие шаги. Но все же постоянно будет проводиться мониторинг. Если мы увидим, что после смягчения ситуация развивается в негативном направлении, то вынуждены будем вновь ужесточить. Поэтому еще раз хочу сказать: главное – это здоровье, жизнь граждан. Всем трудно. Считаю, что, столкнувшись с этой ситуацией, мы выбрали самый правильный путь. Наш народ демонстрирует свои лучшие качества – солидарность, единство. Я сказал, что к этому надо добавить и ответственность. В отличие от первых дней возросли и ответственность, и дисциплина. В этой ситуации врачи, стоящие на страже здоровья людей, и сотрудники полиции, осуществляющие контроль за карантинным режимом, заслуживают самой высокой оценки. Я нисколько не сомневаюсь в том, что мы выйдем из этой ситуации с малыми потерями, Иншаллах! Спасибо», — сказал Президент Ильхам Алиев.