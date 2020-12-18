Ильхам Алиев: «О конфликте в Нагорном Карабахе уже можно говорить исключительно в прошедшем времени»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев оценил миротворческую миссию России в Карабахе как очень успешную.

«Она [миротворческая миссия] осуществляется очень успешно, находится в постоянном контакте с соответствующими структурами Азербайджанской Республики», — сказал он в пятницу на заседании Совета глав государств стран СНГ, проходящем в онлайн-формате.

Президент подчеркнул, что почти за полтора месяца со дня подписания трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении о полном прекращении военных действий в Карабахе был зафиксирован всего один инцидент, который, был спровоцирован «неподконтрольными армянским властям группами так называемых ополченцев». «Инцидент был исчерпан в течение одного дня. Режим прекращения огня соблюдается, и с каждым днем он будет все прочнее и прочнее», — отметил Ильхам Алиев.

По словам Алиева, разговор о конфликте в Нагорном Карабахе уже можно вести исключительно в прошедшем времени.

«Я полностью согласен с Владимиром Владимировичем Путиным в том, что, говоря о нагорно-карабахском конфликте, мы должны говорить уже о том, что было в прошлом. Это уже история», — отметил он.

Азербайджанский лидер заметил, что будущее региона будет во многом зависеть от оценки ситуации армянским руководством, «от того, сможет ли оно сделать правильные шаги для того, чтобы мир был долгосрочным и устойчивым».

Ильхам Алиев назвал заявление Путина по Карабаху «важным сигналом» тем силам, которые хотят помешать исполнению трехстороннего соглашения. (ТАСС)