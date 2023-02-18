Встреча прошла хорошо, по-моему, прошла конструктивно. Были обсуждены многие вопросы, в том числе подписание мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев 18 февраля в интервью телеканалам в Мюнхене.

Отвечая на вопрос о совместной встрече с государственным секретарем США Энтони Блинкеном и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, глава государства сказал: «Конечно, я еще раз изложил свою позицию. Главный вопрос состоит в том, что этот мирный договор должен быть составлен на основе международных норм и принципов, какие-либо положения о Карабахе недопустимы. Была представлена позиция Азербайджана также и по этому вопросу. Три дня назад мы получили ответные предложения Армении на наши предложения. Сейчас мы их изучаем».