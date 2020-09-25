Ильхам Алиев: «Если армяне нападут на нас, то пожалеют об этом»

«С нашей последней встречи в феврале в нашем регионе многое изменилось. К сожалению, регион не стал более безопасным местом. Ситуация, к сожалению, ухудшается. А это в основном происходит из-за постоянных военных провокаций Армении против Азербайджана».

Как сообщает АПА, об этом сказал президент Ильхам Алиев, принимая специального представителя Европейского Союза по Южному Кавказу Тойво Клаара.

«Некоторое время назад наша армия была отведена от границы, и сейчас значительная часть государственной границы с Арменией охраняется пограничной службой. Это свидетельствует о том, что у нас нет никаких военных намерений на государственной границе с Арменией. Возможно, это было неправильным месседжем для них. Они подумали, что могут напасть на нас, перейти государственную границу и оккупировать новые территории. Это соответствует заявлению министра обороны Армении. Он заявил об этом, находясь в Соединенных Штатах Америки, сказал, что Армения начнет новую войну за новые территории».

Глава государства подчеркнул, что это отчетливо демонстрирует продолжение агрессивного поведения Армении.

«Цель июльских атак заключалась в основном в захвате новых азербайджанских территорий, чтобы затем обладать более сильными позициями за столом переговоров. Вторая причина – отвлечь внимание армянского населения от внутренних проблем и трудностей. Еще одна причина, считаю, заключалась в том, что они хотели вовлечь в конфликт третьи стороны. Сразу же после поражения они обратились за помощью в Организацию Договора о коллективной безопасности…

По данным наших разведисточников, ведется очень серьезная военная подготовка, их вооруженные силы сосредотачиваются на линии соприкосновения, на государственной границе. Мы следим за ситуацией и будем обороняться, как мы уже делали это в Товузе и во многих других случаях. Если они нападут на нас, то пожалеют об этом. Я просто хочу, чтобы вы знали об этом и передали этот месседж Европейской комиссии, хочу увидеть, что Европейская комиссия предпримет для сдерживания новых провокаций агрессора».