Ильхам Алиев: «Четкая позиция турецкого руководства предотвратила вмешательство третьих стран в конфликт»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу РБК заявил, что утвержденный в 1992 году состав Минской группы ОБСЕ, в рамках которой ведутся переговоры по Нагорному Карабаху, не соответствует текущим геополитическим реалиям. «Я недавно в одном из интервью говорил, что Минская группа была сформирована много лет назад, в 1992 году, при совершенно других геополитических реалиях. И, если бы мы сегодня формировали контактную группу с посредниками, состав был бы другой», — пояснил он. Состав новой контактной группы или же какой-то рабочей группы, продолжает Алиев, должен отражать существующий баланс сил в регионе, интересы стран региона и должен быть нацелен на результат.