Ильхам Алиев: «Азербайджанская сторона даст на все это достойный ответ!»

«Армения грубо нарушила режим перемирия, подвергла ракетному обстрелу мирных жителей города Гянджа. Это военное преступление и грубое нарушение Женевских конвенций».

Об этом президент Ильхам Алиев написал в Twitter.

Глава государства отметил, что ракетная атака была осуществлена с территории Варденисского района Армении.

Президент отметил, что до сегодняшнего дня погиб 41 мирный житель Азербайджана, более 200 человек получили ранения: «Цель армянской стороны — вновь оккупировать освобожденные территории».

Глава государства отметил, что военно-политическое руководство Армении несет ответственность за совершенные преступления: «Азербайджанская сторона даст на все это достойный ответ!»

| 2020-10-11T16:40:32+04:00 11 октября 2020, 16:52|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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