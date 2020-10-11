Ильхам Алиев: «Азербайджанская сторона даст на все это достойный ответ!»

«Армения грубо нарушила режим перемирия, подвергла ракетному обстрелу мирных жителей города Гянджа. Это военное преступление и грубое нарушение Женевских конвенций».

Об этом президент Ильхам Алиев написал в Twitter.

Глава государства отметил, что ракетная атака была осуществлена с территории Варденисского района Армении.

Президент отметил, что до сегодняшнего дня погиб 41 мирный житель Азербайджана, более 200 человек получили ранения: «Цель армянской стороны — вновь оккупировать освобожденные территории».

Глава государства отметил, что военно-политическое руководство Армении несет ответственность за совершенные преступления: «Азербайджанская сторона даст на все это достойный ответ!»