Ильхам Алиев адресовал письмо турецкому лидеру по случаю 102-й годовщины освобождения Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев адресовал письмо турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с 102-й годовщиной освобождения Баку от дашнаков и большевиков, сообщает Агентство Анадолу.

«Сегодня мы отмечаем 102-ю годовщину освобождения Баку от оккупации. Несмотря на сложности того периода, братская Турция оказала Азербайджану помощь. Прибыв в Азербайджан, Кавказская исламская армия под руководством Нуру Паши включилась в борьбу. Пройдя славный боевой путь от Гянджи до Баку, Кавказская исламская армия вместе с только что созданной Национальной армией Азербайджана и добровольцами освободила Баку от армянской и большевистской оккупации», — говорится в послании.

Глава государства отметил, что с глубоким уважением чтет память героев, пожертвовавших жизнью во имя Азербайджана. Их светлая память вечно живет в нашем сердце, подчеркивается в послании Ильхама Алиева.

«Для азербайджанского народа 15 сентября — чрезвычайно знаменательный день. Именно в этот день Баку был освобожден от оккупации и впервые объявлен столицей независимого Азербайджанского государства. После этой исторической победы триумфальное шествие Кавказской исламской армии и Национальной армии Азербайджана было с большим воодушевлением и радостью встречено жителями Баку… Безусловно, это историческое событие навсегда останется в памяти», — говорится далее в документе.

Президент Ильхам Алиев отметил, что азербайджано-турецкое братство и дружба и сегодня являются примером для всего мира.

«Братская Турецкая Республика продемонстрировала решительную позицию в отношении военной провокации Армении против Азербайджана 12 июля. Азербайджанский народ высоко ценит Ваши однозначные заявления в связи с товузскими событиями. Азербайджан также всегда находится рядом с братской Турцией и во всех вопросах без колебаний демонстрирует свою поддержку. Азербайджано-турецкое стратегическое союзничество и партнерство являются важным фактором, обеспечивающим мир и безопасность в регионе, вносящим вклад в развитие сотрудничества..≥», — говорится далее в письме в адрес Эрдогана.