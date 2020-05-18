Игрок cборной Англии арестован за нарушение самоизоляции

Полузащитник лондонского «Челси» и сборной Англии Каллум Хадсон-Одои арестован за нарушение режима самоизоляции, сообщает The Sun.

По информации издания, футболист познакомился с моделью в соцсетях, после чего пригласил ее в свой дом в западном Лондоне и отправил за ней автомобиль.

В ночь на воскресенье к игроку прибыла полиция и скорая после сообщения модели о «нездоровой женщине». В настоящее время она находится в больнице. Сам игрок, переболевший в марте коронавирусом, был арестован.(Газета.Ru)