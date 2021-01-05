«Игра с биткоином – это спекулятивный бум, который скоро закончится» — экономист

Начало 2021 года ознаменовалось ростом на рынке криптовалют. Впервые цена одного биткоина превысила отметку в 34 тысячи долларов или 57,5 тысяч манатов.

Что такое биткоин, объяснить не так просто. Если коротко, то это виртуальная валюта, которая в отличие от доллара США, российского рубля, или маната, не подкреплена материальными ресурсами. Однако главное преимущество биткоина в том, что она не обременена банковской бюрократией, контролем со стороны центральных банков и прочее.

Ряд аналитиков финансового рынка считают, что биткоин – это пустышка, которая обречена на провал, и ее не станет. По их мнению, это безумие, когда огромное количество электронной валюты находится в обороте без контроля и наблюдения. Но это мнение присуще людям, работающим или в традиционной банковской и финансовой системе, или политическим бюрократам, которые зачастую задаются вопросами о безопасности и отсутствием контроля за «грязными деньгами» наркокартелей или же террористических групп. С переходом денег в цифровой вид способов мошенничества становится больше, и их проще реализовывать, считают они.

Другие эксперты же полагают, что биткоин – это спасение от центральных банков, которые держат в долгах все государства.

По мнению экономиста Василия Колташева, стремительный рост биткоина – это не исключительное событие на рынке криптовалюты, это катастрофа для доллара.

«Это печальный сигнал по поводу американского фондового рынка. Потому что на протяжении последних лет шло соревнование между фиктивными товарами на фондовом рынке, необычно переоцененными ценными бумагами при огромных долгах компании, при огромной разнице между доходностью компании и ценой на акции. В такой ситуации спекулятивный капитал искал чего-то нового вот и нашел», — считает он.

По словам аналитика, революция криптовалют была обходным путем, которая могла начать новую финансовую спекулятивную игру, и на чем определенные группы заработали бы реальные деньги.

Колташев считает, что эта игра нужна для того, чтобы привлечь свободный капитал, чтобы он был инвестирован именно в криптовалюту.

«После первого роста биткоин обвалился, многие на этом проиграли и начали продавать свои биткоины, а сейчас уже он достиг пика. Сейчас говорят про революцию в технологиях, блокчейн, другой тип денежной эмиссии, независимость, возможность быстрого заработка, а самое главное перспективного инвестирования. Но все это в реальности под большим вопросом, потому что этот рынок как стремительно растет, так и стремительно падает. То есть, там нет никакой устойчивости», — считает он.

С другой стороны, рост биткоина на сегодня является ответом на формулу ФРС США, которая предлагает эмиссию и еще раз эмиссию, подчеркнул аналитик.

«В то время как в основе биткоина лежит ограниченная эмиссия в размере 21 миллиона, то есть больше его быть не может. Следовательно, здесь возникает ограниченный ресурс, ты можешь купить, пока продают. То есть тут биткоин выступает антидолларом. Если ФРС в течение 2020 года триллионами долларов вливала в экономику США, то с биткоином ничего подобного не происходило. У него как была крошечная эмиссия, так и оставалась, и он тихо шел к своему максимуму. Биткоинов может быть меньше, но больше заявленного не может быть», — сказал он.

Экономист также добавил, что параллельно новостям о росте цен на электронную валюту, мы слышим, как ЕЦБ и Английский центральный банк заявляют о щедрой денежной политике.

«Они заявляют о готовности к количественному смягчению своей валюты, соглашаются на рост государственного долга, в ЕС – это выше 3% ВВП всего ЕС. Никто жесткую монетарную политику проводить не собирается, а наоборот, они будут печатать, и печатать деньги, а ключевая ставка будет нулевой или даже отрицательной. А куда девать все эти деньги, которые оказываются у финансистов? Ну, естественно, мерилом их ценности вдруг стал биткоин, и все деньги «поплыли» туда. Это катастрофа для ядра капитализма», — полагает эксперт.

В завершении Колташев сказал, что игра с биткоином – это спекулятивный бум, который скоро закончится.

«Но во всем этом виновата безграничная эмиссия доллара, которая совсем скоро «ударит» по всей мировой экономической системе гиперинфляцией. Вот тогда все мы ощутим, как наши деньги подешевели в отношении реальной промышленной продукции», — резюмировал он.