Основатель Amazon миллиардер Джефф Безос (состояние, по данным Forbes Real-Time, $235,4 млрд) сравнил ажиотаж вокруг искусственного интеллекта (ИИ) с «пузырем», который может привести к потере инвестиций, но и также принесет пользу обществу.

Об этом он заявил на Итальянской неделе технологий (Italian Tech Week) в Турине, передает bloomberg.com.

«Когда люди так воодушевлены, как, например, сегодня искусственным интеллектом, каждый эксперимент получает финансирование, каждая компания получает финансирование — как хорошие, так и плохие идеи», — сказал Безос.

Он указал на компании, получающие миллиардные финансирования еще до появления продукта.

«В разгар этого ажиотажа инвесторам трудно отличить хорошие идеи от плохих», — добавил предприниматель.

Одновременно он подчеркнул, что ИИ изменит каждую отрасль и повысит производительность «каждой компании в мире». По словам Безоса, всплеск расходов на ИИ напоминает «промышленный пузырь», похожий на биотехнологический пузырь 1990-х годов. Тогда множество компаний обанкротились, инвесторы потеряли деньги, но «мы все же получили пару жизненно важных лекарств», напомнил миллиардер.

Он отметил, что «промышленные пузыри» бывают полезными: «когда пыль осядет, станет видно, кто в выигрыше, общества получат выгоду от этих изобретений».

«То же произойдет и здесь. Это правда: преимущества ИИ для общества будут колоссальными», — сказал Безос.