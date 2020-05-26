Ибрагимович получил серьезную травму на тренировке

Нападающий итальянского футбольного клуба «Милан» Златан Ибрагимович в понедельник, 25 мая, травмировал ногу на тренировке, пишет издание BBC Sport.

Собеседник из команды рассказал, что 38-летний спортсмен повредил голень, несмотря на то, что ряд СМИ ранее сообщили о том, что футболист получил травму ахиллова сухожилия.

По его словам, Ибрагимовичу во вторник предстоит полное медицинское исследование, которое покажет степень серьезности травмы. В худшем случае, инцидент может стоить шведскому футболисту карьеры, подчеркнул собеседник издания.

Златан Ибрагимович перешел в «Милан» в начале этого года на правах шестимесячной аренды, его контракт истекает 30 июня. При этом ряд итальянских СМИ ранее сообщали о планах шведского форварда завершить карьеру летом 2020-го года.