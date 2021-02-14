«И в самой России мало кто понял это «чудесное» заявление Лаврова»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу, 12 февраля, заявил о готовности Москвы разорвать отношения с Европейским Союзом. Это произойдет, если власти вновь увидят, «что в каких-то областях накладываются санкции, создающие риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах»,- заявил он в интервью YouTube-каналу «Соловьев Live». «Мы не хотим изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира — готовься к войне», — добавил министр.

После этого заявления Лаврова, представительница МИД Германии Андреа Зассе заявила: «Что касается слов российского министра иностранных дел, могу только сказать, что это заявление с нашей точки зрения или для нас действительно странное и не поддается пониманию», — сказала Зассе.

Пришлось даже вмешаться пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову, который заявил об искажении слов Лаврова. Слова министра были поданы без контекста, объяснил Песков.

«Смысл-то как раз заключается в том, что мы не хотим этого, мы хотим развивать отношения с Евросоюзом, но, если Евросоюз пойдет по этому пути, то тогда — да, мы будем готовы», — прокомментировал пресс-секретарь Владимира Путина.

Комментируя возможные санкции ЕС против России, российский политолог Константин Калачев сказал #, что санкции против определенных лиц – это одна история, а экономическое сотрудничество между ЕС и Россией, совсем другая.

«Сегодня ЕС не готов отказаться от российского газа, Германия не готова, да и и другие члены ЕС тоже. Я не думаю, что санкции против отдельных лиц, которые «травили Навального», принесут вред российской экономики. Другое дело, сама Россия это воспринимает крайне болезненно, и МИД Германии заявил о том, что не понимает заявление Лаврова. Да и в самой России мало кто понял это «чудесное» заявление Лаврова», — сказал эксперт.

По его словам, говоря о разрыве отношений между Россией и ЕС, возникает вопрос адекватности властей.

«Власти настолько увлеклись использованием внешней повестки для внутренних задач, что за деревьями перестали видеть лес. Все это направлено не на внешнее потребление, а на внутреннюю повестку. Но ведь внешние партнеры тоже это слушают и видят, возникает неловкая ситуация, если в отношениях ничего не менять, отношения начинают деградировать», — сказал он.

В свою очередь, политолог и журналист Максим Шевченко, комментируя данный вопрос, сказал, что в заявлении Лаврова ничего удивительного нет.

«Россия сейчас больше стремится отойти от Запада в пользу Китая и Турции. Это чисто евразийская, китайско-турецкая интеграция, частью которой является победивший в войне Азербайджан. Без Южного Кавказа интеграция на евразийском пространстве невозможна. ЕС не нужен этим странам. Это жадное политическое образование, которое все эти десятилетия ничего не делало», — сказал он.

Шевченко также добавил, что приветствует интеграцию России с восточными странами.

«Другое дело, что нужно строить справедливое общество внутри и восстанавливать свою экономику. Запад все это время нам ничего хорошего не дал. Тут, конечно, проблема в том, что Россия и эти страны не будут принимать решения судов ЕС по правам человека, это проблема, но ставки слишком высоки. Значит, нам самим нужно будет бороться за свободу слова и права человека. До каких пор наши права человека будут зависеть от Гааги или Брюсселя? Они должны зависеть от наших независимых судов. Вот за эти суды, независимые, беспристрастные, мы должны бороться», — подчеркнул он.

«Я думаю, что все логично. Любые санкции должны быть обоснованы, надо будет доказать, за что даешь пощечину, либо же без причины ударяешь и стоишь, улыбаешься. Россия всегда относилась к Европе лучше, чем Европа к России. Россия всегда придерживалась всех правил, даже, когда она была исключена из ПАСЕ», — сказал # политолог, американист Сергей Судаков.

По его словам, Европа сейчас сама разделена, есть евроскептики, есть европейские бюрократы, есть силы, которые там называют разумом Европы.

«Я думаю, что Германия, Франция и Италия еще что-то из себя представляют — нельзя всех под одну гребенку. Россия может перестать быть членом больших организаций, но она может приостановить свое сотрудничество с ЕС и в других вопросах. Слова Лаврова нужно понимать в контексте приостановки сотрудничества, а не выхода из отношений и интеграции, что связывает Россию и ЕС в целом», — сказал он.

Эксперт также добавил, что всю эту история с Навальным и выводом германской комиссии, которая говорила об отравлении, нельзя считать объективной: «Российская сторона не раз запрашивала у европейцев итоговые документы экспертизы, но они не дали и даже не согласились на совместную экспертизу. Работает принцип назначения виновного, а в таком случае говорить о дружбе не стоит», — резюмировал он.