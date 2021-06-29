После освобождения Азербайджаном оккупированных Арменией территорий у последней в приграничной зоне возникли проблемы, связанные с выпасом скота, орошением пахотных земель и добычей полезных ископаемых. Они возникли по причине того, что, держа на протяжении свыше 30 лет под оккупацией азербайджанские земли, Армения занималась незаконной и хищнической эксплуатацией природных богатств Азербайджана.

В наши же дни, когда азербайджанская армия осенью прошлого года освободила свои земли, население приграничных районов Армении уже не может беспрепятственно пользоваться ресурсами азербайджанской земли.

Эта тема периодически мелькает в армянских СМИ. Так, на днях глава «МИД Арцаха» Давид Бабаян заявил, что возвращение Арменией Азербайджану ранее оккупированного Кельбаджарского района поставилом водную безопасность под серьезную угрозу.

По его словам, берущие начало в Кельбаджарском районе реки Арпа и Баргюшад чрезвычайно важны для Армении, так как они питают озеро Севан, а это 80% водных ресурсов Армении.

Бабаян отметил, что до войны сепаратистский режим на 100 процентов обеспечивал водную безопасность Армении, а сейчас страна стала одной из самых уязвимых в мире в этом отношении.

По его мнению, Азербайджан будет использовать этот фактор в качестве весомого рычага давления на Армению и остатки сепаратистского режима. В связи с этим Бабаян предлагает тесно работать с Россией, чтобы добиться «присутствия российских миротворцев или каких-то международных наблюдателей в тех районах, где берут начало Арпа и Баргюшад, чтобы не допустить отравления этих артерий со стороны Азербайджана». «Другой возможности не допустить «водного геноцида» нашего народа у нас просто нет», — подчеркнул Бабаян.

Говоря о «водном геноциде» Бабаян явно кривит душой. Еще ранее, в годы оккупации азербайджанских земель, в Армении стремились ограничить доступ азербайджанского эксклава Нахчыван к пользованию водными ресурсами. Непосредственно в самом Карабахе после перехода построенного в 1976 году Сарсангского водохранилище под контроль сепаратистского режима шесть районов Азербайджана (Тертерский, Бардинский, Агдамский, Гёранбойский, Евлахский и Агджабединский) страдали из-за отсутствия орошения сельскохозяйственных угодий, что нанесло большой ущерб азербайджанской экономике.

А сейчас «глава МИД» непризнанного даже Арменией квазигосударства жалостливо пищит о необходимости размещения в Кельбаджарском районе российских миротворцев или международных наблюдателей, чтобы не допустить отравления Азербайджаном водных ресурсов.

Власти Азербайджана и Армении после завершения процесса демаркации и делимитации государственной границы договорятся, каким образом распределять водные ресурсы. Времена, когда Армения цинично попирала международное право и держала под оккупацией азербайджанские земли, прошли. Сейчас Азербайджан диктует свои условия по праву победителя и стороны, потерпевшей материальный ущерб от многолетней оккупации. И никому нет дела до жалобных стенаний Бабаяна, занятого сочинением страшилок.