Исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте призвал НАТО продолжать политику давления на Россию, но в то же время и налаживание с ней диалога.

«Конечно, нас беспокоит Россия. С Россией необходимо давление, но также с Россией нам нужен диалог. Также нам нужен диалог между НАТО и Россией», — сказал Рютте по приезде на саммит НАТО в Брюсселе.