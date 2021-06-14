Исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте призвал НАТО продолжать политику давления на Россию, но в то же время и налаживание с ней диалога.
«Конечно, нас беспокоит Россия. С Россией необходимо давление, но также с Россией нам нужен диалог. Также нам нужен диалог между НАТО и Россией», — сказал Рютте по приезде на саммит НАТО в Брюсселе.
Саммит НАТО пройдет с участием лидеров стран-союзниц. На встрече в верхах будет обсуждаться новая стратегическая концепция альянса до 2030 года, Россия, Китай, укрепление технического развития, борьба с изменением климата и угрозами в киберпространстве и космосе.