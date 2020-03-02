И.о. премьера Ирака объявил об отставке и призвал провести выборы

Назначенный премьер-министром Ирака Мухаммед Тауфик Аляуи отказался в воскресенье от своего поста после неудачных попыток получить одобрение парламента на новый состав правительства. Парламент Ирака в воскресенье вновь не смог проголосовать по новому составу правительства страны из-за низкой явки депутатов.

В направленном президенту Ирака, спикеру и депутатам парламента страны письме Абд аль-Махди напомнил, что отведенный конституцией срок на получение вотума доверия нового кабмина заканчивается 2 марта.

«После консультаций со специалистами по конституции я объявляю о своем решении прибегнуть к добровольному уходу с должности главы кабинета министров», — говорится в опубликованном пресс-службой премьера тексте письма.

«Предлагаем дату 4 декабря 2020 года для проведения выборов… и самороспуск парламента за 60 дней до даты выборов», — говорится в письме Абд аль-Махди.

Также политик предложил рядом с урнами для голосования на парламентских выборах установить дополнительные – по голосованию на референдуме по конституционным поправкам или же добавить пункт о поправках в конституцию в бюллетень.