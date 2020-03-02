И.о. премьера Ирака объявил об отставке и призвал провести выборы

Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абд аль-Махди заявил в понедельник об окончательном уходе с этого поста и предложил провести досрочные парламентские выборы 4 декабря после неудачной попытки кандидата на эту должность Тауфика Аляуи получить вотум доверия нового кабмина, сообщила пресс-служба премьера.
Назначенный премьер-министром Ирака Мухаммед Тауфик Аляуи отказался в воскресенье от своего поста после неудачных попыток получить одобрение парламента на новый состав правительства. Парламент Ирака в воскресенье вновь не смог проголосовать по новому составу правительства страны из-за низкой явки депутатов.
В направленном президенту Ирака, спикеру и депутатам парламента страны письме Абд аль-Махди напомнил, что отведенный конституцией срок на получение вотума доверия нового кабмина заканчивается 2 марта.
«Предлагаем дату 4 декабря 2020 года для проведения выборов… и самороспуск парламента за 60 дней до даты выборов», — говорится в письме Абд аль-Махди.
Также политик предложил рядом с урнами для голосования на парламентских выборах установить дополнительные – по голосованию на референдуме по конституционным поправкам или же добавить пункт о поправках в конституцию в бюллетень.
На свою должность Абд аль-Махди предложил назначить одного из своих заместителей или министра из его кабмина.(РИА Новости)