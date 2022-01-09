Исполняющий обязанности акима (мэра) казахстанской Алматы Бакытжан Сагинтаев заявил, что во время беспорядков в стране неизвестные открыли стрельбу по автомобилям, в которых находился он, его коллеги и сотрудники телеканала «Алматы», сообщает издание orda.kz.

В результате стрельбы по автомобилям погиб водитель телеканала «Алматы», несколько человек получили ранения, в том числе сотрудники акимата — руководители управления спорта Рустам Байсеитов и управления религии Нурлан Кикимов. И.о. мэра также добавил, что некоторое время неизвестные продолжали погоню.

«Вечером 5 января, когда площадь Республики и акимат полностью очистили, мы со штаба со своими коллегами выехали в акимат, часов в 8 или 9, я уже не помню, тогда даже на часы не посмотрел. Когда мы спускались по (проспекту — ред.) Назарбаева вниз и мы должны были повернуть налево со стороны госмузея и на развороте, с кустов пошли автоматные очереди по полной. К сожалению, водитель телеканала «Алматы» погиб, есть среди моих коллег раненые. Мой водитель тоже получил ранения», — сообщил изданию Сагинтаев.