Хуситы запустили баллистические ракеты в сторону Саудовской Аравии

Силы ПВО Саудовской Аравии перехватили несколько баллистических ракет, запущенных правящими на севере Йемена мятежниками из движения «Ансар Алла» (хуситы), передает саудовское агентство SPA со ссылкой на арабскую коалицию.
В Сети появились видеозаписи летящих ракет, снятые в городе Янбу, который расположен на западе Саудовской Аравии в 900 километрах от границы с Йеменом и является крупным нефтеналивным портом.
Представитель коалиции полковник Турки аль-Малики назвал продолжающиеся обстрелы «варварскими атаками».
| 2020-02-21T10:09:55+00:00 21 февраля 2020, 11:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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