Хулуси Акар: «Турция не признавала и не собирается признавать аннексию Крыма»

Турция уважает целостность Украины и выступает за мирное и дипломатическое урегулирование проблем на территории дружественной страны. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Тараном в пятницу в Киеве, сообщает Агентство Анадолу.

«Мы поддерживали и продолжим поддерживать мирные усилия по урегулированию проблем в Украине. Готовы оказать любую посильную помощь в данном направлении», — сказал Акар.

Акар дал высокую оценку усилиям специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которая, «хотя и не смогла добиться полного урегулирования конфликта, внесла значимый вклад в снижение уровня напряженности».

Касаясь ситуации на Крымском полуострове, турецкий министр подчеркнул, что Турция не признавала и не собирается признавать аннексию Крыма.

Глава оборонного ведомства Украины выразил признательность Анкаре за принципиальную позицию по поддержке целостности своей страны.

«Хотелось бы поблагодарить дружественную Турцию за поддержку всех шагов Киева по защите целостности и суверенитета Украины», — сказал Андрей Таран.

По словам главы Минобороны Украины, визит Хулуси Акара в Киев является показатель стратегического уровня взаимоотношений двух стран.

«Киев готов продолжить усилия для обеспечения мира и стабильности в Черном и Азовском морях», — сказал украинский министр.

По словам украинского министра, в ходе переговоров с Акаром обсуждены пути углубления сотрудничества в оборонной сфере.

«Особую значимость в данном вопросе играет сотрудничество оборонных компаний Украины и Турции. Достигнутые договоренности укрепят оборонный потенциал Украины. Потенциал и возможности маневрирования украинской армии существенно возрастут, что внесет вклад в защиту мира в регионе», — отметил Таран.