Хулуси Акар: «Связи с Киевом носят характер стратегического партнерства»

Министры иностранных дел и национальной обороны Турции Мевлют Чавушоглу и Хулуси Акар встретились в пятницу в Киеве с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, сообщает Агентство Анадолу.

Встреча состоялась в Администрации главы украинского правительства.

На переговорах присутствовали заместитель министра нацобороны Турции Мухсин Дере и посол Турции в Киеве Ягмур Ахмет Гюльдере.

Хулуси Акар отметил, что рад очередному визиту в Украину и напомнил, что предыдущий плодотворный визит в Киев имел место в октябре текущего года.

По словам главы турецкого оборонного ведомства, отношения между Анкарой и Киевом, начиная с 2011 года, несут характер стратегического партнерства.

Акар назвал отношения с Украиной великолепными.

Министр напомнил, что между Турцией и Украиной периодически проводятся встречи высокого уровня, а президентов Эрдогана и Зеленского связывают дружественные отношения.

Турция поддерживает усилия Украины по интеграции в евроатлантическое сообщество.

При этом Анкара считает важным обеспечение безопасности и защиту благосостояния крымских татар.

Акар далее подчеркнул значимость турецко-украинского сотрудничества в сфере оборонной промышленности, выразив уверенность в дальнейшем укреплении взаимодействия в данной области.