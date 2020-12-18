Хулуси Акар: «Связи с Киевом носят характер стратегического партнерства»

Министры иностранных дел и национальной обороны Турции Мевлют Чавушоглу и Хулуси Акар встретились в пятницу в Киеве с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, сообщает Агентство Анадолу.
Встреча состоялась в Администрации главы украинского правительства.
На переговорах присутствовали заместитель министра нацобороны Турции Мухсин Дере и посол Турции в Киеве Ягмур Ахмет Гюльдере.
Хулуси Акар отметил, что рад очередному визиту в Украину и напомнил, что предыдущий плодотворный визит в Киев имел место в октябре текущего года.
По словам главы турецкого оборонного ведомства, отношения между Анкарой и Киевом, начиная с 2011 года, несут характер стратегического партнерства.
Акар назвал отношения с Украиной великолепными.
Министр напомнил, что между Турцией и Украиной периодически проводятся встречи высокого уровня, а президентов Эрдогана и Зеленского связывают дружественные отношения.
Турция поддерживает усилия Украины по интеграции в евроатлантическое сообщество.
При этом Анкара считает важным обеспечение безопасности и защиту благосостояния крымских татар.
Акар далее подчеркнул значимость турецко-украинского сотрудничества в сфере оборонной промышленности, выразив уверенность в дальнейшем укреплении взаимодействия в данной области.