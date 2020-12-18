Хулуси Акар о переговорах по Нахчыванскому и Лачинскому коридорам

Работы по Нахчыванскому и Лачинскому коридорам ведутся параллельно.

Об этом заявил журналистам министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, рассказывая о задачах турецких миротворцев, передает CNN Türk.

«Москва утверждает, что если турецкие военные окажутся в той части Карабаха, где остались армяне, то могут возникнуть проблемы. Мы обсудим этот вопрос с Баку», — сказал Акар.

Говоря о Нахчыванском и Лачинском коридорах, министр отметил, что в связи с этим ведутся переговоры между Азербайджаном, Россией и Арменией.

«Вопрос будет решен в ближайшие дни”, — подчеркнул Акар.