Хуан Карлос переехал в ОАЭ

Бывший король Испании Хуан Карлос, который ранее в этом месяце покинул страну на фоне обвинений в коррупции, находится в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщил королевский дворец, положив конец догадкам о его местонахождении.

82-летний бывший монарх, который давно поддерживал теплые отношения с монархиями стран Персидского залива, «отправился в Объединенные Арабские Эмираты 3 августа и остается там», сообщил представитель дворца, не вдаваясь в детали.

Хуан Карлос 3 августа неожиданно объявил, что он покидает Испанию, чтобы его личные дела не подрывали царствование его сына короля Филиппа VI, но не уточнил, куда он направляется.

Швейцарская газета Tribune de Geneve сообщила, что швейцарский прокурор изучает историю с 85 миллионами евро, которые якобы были внесены в 2008 году покойным королем Саудовской Аравии Абдаллой на счет в швейцарском банке, к которому имел доступ Хуан Карлос. (Голос Америки)