Хрен редьки не слаще

В Сочи начались переговоры президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко. Согласно сообщению Кремля, на повестке встречи – совместные проекты в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, а также перспективы интеграционных процессов в рамках Союзного государства.

Как сообщал ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Путин и Лукашенко не собираются подписывать какие-либо документы, проведение итоговой пресс-конференции также не запланировано. Такая повышенная секретность переговоров оставляет больше места для предположений и прогнозов, нежели для стопроцентных утверждений, основанных на официально полученной и подтвержденной информации.

Вот и директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований, руководитель программы исследований проблем региональной и международной безопасности, беларусский политолог Арсений Сивицкий высказался на актуальную тему на своей странице в Фейсбук. По его мнению, повестка переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи 14 сентября: рефинансирование долга ($600 млн), погашение задолженности за российский газ ($330 млн), дорожная карта выхода из политического кризиса (Лукашенко везет свою, Кремль разработал собственную), освобождение политических заключённых (прежде всего Виктора Бабарико и членов его штаба, Марии Колесниковой, политтехнолога Виталия Шклярова и др.).

«Как мы и прогнозировали, никакого подписания документов по углублению интеграции не будет. Это связано с тем, что Лукашенко по-прежнему отказывается от этой сделки, а в Москве решили перейти к другому сценарию удержания Беларуси в своей сфере влияния»,- считает А.Сивицкий. По его мнению, основные пункты плана Кремля состоят в том, чтобы произошла смена режима через трансфер власти от Лукашенко к новой оппозиции в течение года. Кроме того, Лукашенко предлагается добровольная отставка и переезд в Россию с персональными гарантиями и почестями как бывшему президенту (то есть это даже не вариант, который Кремль предлагал в 2014-2015 с созданием должности генсека Евразийского экономического союза).

Эксперт подчеркивает, что планы Минска и Кремля диаметрально противоположны. Он указывает на то, что Лукашенко добровольно уходить никуда не собирается, а у Кремля нет времени, желания и доверия ждать реализации плана официального Минска в течение 3-5 лет, в результате которого Лукашенко опять всех в Кремле обведет вокруг пальца. «Поэтому здесь вырисовывается новая конфликтная ситуация, последующие недели стоит ожидать эскалации напряжённости и серьёзного разворота Минска в отношениях с Кремлем»,- считает А.Сивицкий.

Несколько иную позицию высказал украинский публицист Виталий Портников. Он убежден, что у Лукашенко только один союзник в этом мире — Путин. «Потому что у Путина точно такой же анахроничный отвратительный режим, точно такие же фальсификации. И, между прочим, точно такие же граждане, которые терпят-терпят, а в один прекрасный день так же восстанут и снесут Путина с его камарилья так, что мало не покажется ни правителю, ни его стаи, ни окружающему миру. Поэтому Путин живет в постоянном страхе перед демократией и собственным народом. И это смертный страх. Поэтому он и готов сегодня поддержать Лукашенко, несмотря на очевидную антипатию к белорусскому президенту, который, несмотря на постоянные уговоры, так и не согласился на уничтожение своей страны и ее присоединения к облезлой путинской империи. Может, согласится сейчас — чтобы белорусам и всем остальным все окончательно стало ясно и о Лукашенко, и о России»,- пишет он.

В этих условиях, когда во всю ширь и высь ставится вопрос возможного поглощения РБ со стороны РФ, особо дико выглядят действия тех, кто называет себя лидерами белорусской оппозиции. Они, судя по всему, готовы ради получения власти на совсем уж чудовищные шаги. Например, Светлана Тихановская выразила сожаление, что президент России Владимир Путин решил вести диалог с Александром Лукашенко, а не с «беларусским народом». Обращение Тихановской было опубликовано в телеграм-канале «Пул Первой».

«Я хочу напомнить Владимиру Путину: что бы вы ни приняли и о чем бы вы ни договорились во время встречи в Сочи — это не будет иметь законной силы. Все договоры, подписанные с нелегитимным Лукашенко, будут пересмотрены новой властью. Потому что беларусский народ отказал Лукашенко в доверии и поддержке на выборах. Я очень сожалею, что вы решили вести диалог с узурпатором, а не с беларусским народом»,- говорится в сообщении.

По сути, Тихановская сожалеет, что Путин ведет переговоры не с ней. О том же, но иными словами заявила оппозиционерка Вероника Цепкало. Пребывая в каком-то мире розовых пони, она заявила, что белорусская оппозиция ждет, что президент Александр Лукашенко наконец поймет, что у него больше нет поддержки ни внутри страны, ни на международной арене и все-таки решит добровольно отдать власть.

Но главное — в ином. Она также высказала мнение, что президент РФ Владимир Путин в итоге поддержит народ Беларуси. «Господин Путин – человек образованный, интеллигентный, он видит, какое протестное движение сейчас в Беларуси развернулось. И мне кажется, что если бы Владимир Владимирович занял позицию народа Беларуси – а это уход Лукашенко от власти, – то для нас бы Владимир Владимирович был бы национальным героем», – заявила Цепкало.

От этих речей до скандально известного призыва «Путин, введи войска» — один шаг. Просто поразительная близорукость у белорусских оппозиционеров к руководителю страны, который жаждет поглощения РБ и восстановления СССР. Впрочем, лакмусом уже стали ответы всех лидеров белорусского протеста на простой вопрос — чей Крым? Открыто назвать Россию оккупантом, осудить ее за это не решился никто из них. И в этих условиях девальвируется сам белорусский протест. Потому, что с такими лидерами просто невозможно обрести уважение в мире. Проще же говоря, так и хочется вспомнить поговорку про хрен, который редьки не слаще.