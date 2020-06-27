«Хотите узнать, как Кремль относится в войне в Карабахе, посмотрите советский мультфильм «Баба Яга против»»

На открытии воинской части в Мингячевире президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о том, что нынешние мировые тенденции показывают, что сила государства определяется его армией и возможностями, какими она может продемонстрировать.

«Нормы международного права грубо нарушаются, они не соблюдаются. К сожалению, принцип «кто силен, тот и прав» преобладает сегодня в международных отношениях. Мы видим это, мы наблюдаем это, и мы должны предпринять соответствующие шаги. Потому что мы должны учитывать реальную ситуацию», — отметил Алиев.

В этой связи президент подчеркнул, что в рамках усиления армии и позиций на границе была закуплена новая военная техника, а также модернизирована ранее используемая.

Данное заявление президента Азербайджана говорит о многом. Азербайджан долгое время пытался решить карабахский конфликт в правовом поле путем переговоров. Но в условиях, когда ни прежнее, ни нынешнее политическое руководство Армении не в состоянии принимать судьбоносное решение для своей страны, а действующий миропорядок, основанный на межправе, рушится на глазах, в целом говорить о международном праве сегодня становится уже не прилично, Азербайджану ничего не остается, кроме как путем силы возвращать свои территории.

О возможных военных действиях вокруг карабахского конфликта, о том будет ли в таких условиях вмешиваться Россия в роли сдерживающего фактора, рассказал # российский политолог Олег Кузнецов.

— В своем последнем выступлении президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, что сегодня в международных отношениях преобладает формула «кто силен, тот и прав», поэтому Азербайджан будет предпринимать соответствующие шаги. В условиях отсутствия очевидного прогресса в переговорах, можно ли сказать, что Азербайджан начнет активные военные действия?

— Великому русскому литератору и драматургу Антону Павловичу Чехову приписывают авторство такой фразы: «Если в начале пьесы на стене висит ружье, то к концу пьесы оно должно выстрелить». Применительно к задаваемому вами вопросу ее смысл можно переформулировать так: если Азербайджан создает профессиональную армию, а его президент заявляет об усилении роли силы в современном миропорядке, то вероятность начала этой армией боевых действий очень велика.

Цель применения Азербайджаном своих вооруженных сил совершенно очевидна и всем в этом мире понятна — отвоевание или освобождение оккупированных Арменией территорий, хотя в последнее время в Баку все чаще раздаются голоса о необходимости исправления «исторической несправедливости», то есть восстановления территориальной целостности Азербайджана в границах 1921 года. Как бы то ни было, но цель военного строительства в Азербайджане очевидна — война с Арменией, чего никто и не скрывает.

В связи с этим возникает только один вопрос: когда? На днях я дважды и очень внимательно просмотрел запись интервью министра обороны вашей страны генерал-полковника Гасанова телекомпании CBC TV, в котором он косвенно дал понять, что ждать такого развития событий остается не так уж и долго.

Генерал Гасанов, в частности, заявил, что начиная с 2013 года, в вашей стране реализуется десятилетний план модернизации вооруженных сил, итогом исполнения которого станет создание профессиональной высокотехнологичной современной азербайджанской армии, то есть до завершения его реализации осталось еще три года. Правда, он тут же оговорился, что все запланированные мероприятия «уже почти выполнены», что дает основание предполагать, что работа по исполнению этого плана завершится досрочно, например, в следующем году. Из этих слов сам по себе напрашивается такой вывод: пока все запланированные мероприятия по модернизации армии не будут завершены на 100 процентов, война вряд ли будет начата со стороны Азербайджана, в этом году глобальных боевых действий, похоже, не будет. На дальнейшую перспективу я заглядывать не рискую.

— Если учесть крепкие азербайджано-российские отношения и весьма хрупкие армяно-российские, то будет ли Кремль против военного решения карабахского конфликта?

— Кремль всегда выступал за мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта, и его позиция по этому вопросу остается принципиально неизменной. Не думаю, что в дипломатической плоскости Баку следует ожидать от Москвы какого-либо изменения данной позиции, военный разгром Армении никак не соответствует внешнеполитическим планам и амбициям Кремля не только в регионе Южного Кавказа, но и всей Передней Азии.

Если такое случится, то у России кроме Беларуси иных военно-политических союзников не останется. Поэтому, и я в этом уверен, российские власти приложат в будущем все усилия, чтобы открытый вооруженный конфликт между Азербайджаном и Арменией не состоялся. Вообще, тема отношения Москвы к освободительной войне Азербайджана за Карабах мне очень сильно напоминает сюжет советского мультфильма «Баба Яга против», созданного накануне Московской Олимпиады 1980 года как пародия на отказ команды США принять в ней участие, советую его посмотреть всем, кто его раньше не видел.

Возникает вопрос: а насколько сам Азербайджан готов игнорировать мнение властей России по данному вопросу, готовы ли его власти объявить освободительную войну Отечественной, как это было в России в 1812, 1914 и в 1941 годах, чтобы мобилизовать весь свой народ на борьбу за освобождение родной земли? Если это случится, то Кремль, вне всякого сомнения, не решится на прямое вмешательство в вооруженный конфликт на стороне Армении, если нет, то, как говорил великий сатирик Михаил Жванецкий, могут быть варианты. В моем понимании, главное и единственное условие признания факта освобождения Карабаха Азербайджаном на международной арене — это единство государства, армии и народа.