Хикмет Гаджиев: Последние ракетные обстрелы со стороны Армении еще раз подтверждают, насколько агрессивна военная доктрина этой страны

«До того, как ситуация на линии соприкосновения обострилась, Армения открыто угрожала ракетными ударами по важной энергетической инфраструктуре Азербайджана — Мингячевирскому водохранилищу».

Как передает АПА, об этом написал помощник президента Азербайджанской Республики — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в своем аккаунте в Twitter.

Он отметил, что последние ракетные атаки Армении еще раз подтверждают агрессивность военной доктрины этой страны.