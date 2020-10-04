Хикмет Гаджиев: Армения выпустила по Мингячевиру 4 ракеты «ТОЧКА-У» — ОБНОВЛЕНО

Армения выпустила по Мингячевиру 4 ракеты «ТОЧКА-У» . Есть раненые. Армянский государственный террор продолжается. Самый большой водоем также находится в Мингячевире.

Об этом на своей странице в Twitter написал помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

***23:24

Армения продолжает государственный террор против мирного населения Азербайджана.

Об этом на своей странице в Twitter написал помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев:

«Несколько минут назад вооруженные силы Армении нанесли ракетный удар по промышленному городу Мингячевир в Азербайджане. В Мингячевире есть водохранилище и электростанция. Варварское выражение отчаяния».