Вице-президент Камала Харрис в интервью программе «Лицом к стране» на канале CBS подтвердила приверженность США территориальной целостности Украины и предупредила, что Россия может столкнуться с беспрецедентными санкциями.

«Мы очень четко заявили, что готовы ввести санкции, подобных которым вы раньше не видели», – сказала Харрис, не вдаваясь в детали.

Она также отметила, что Вашингтон ведет прямые контакты с Москвой.

Кремль заявил в понедельник, что Россия считает важным проведение переговоров с НАТО о гарантиях безопасности в дополнение к двусторонним переговорам с США.

Ранее в МИД РФ заявили, что Москва получила предложение НАТО о созыве переговоров по вопросам безопасности 12 января и рассматривает его.

«Мы уже получили это предложение. И рассматриваем его», – цитирует агентство ТАСС заявление внешнеполитического ведомства РФ.