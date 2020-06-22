Хаос на рынке газа: нужен «газовый ОПЕК»

Министр энергетики России Александр Новак в интервью изданию Handelsblatt, заявил о том, что на сегодня ситуация на мировом рынке газа более хаотичная и сложная, чем на рынке нефти, так как на нем нет такого регулятора как ОПЕК.

В газовой отрасли существует Форум стран экспортеров газа (ФСЭГ), который пока так и не стал ни выразителем интересов отрасли, ни, тем более, ее координатором.

«Рынок газа, как и нефтяной сектор, стал очень волатильным. Когда резко падают цены, сокращаются и инвестиции, а когда сокращается предложение, стабилизируются цены. Я надеюсь, что на газовом рынке самое худшее тоже уже позади. Хотя тут ситуация намного сложнее, так как в газовом секторе нет регулирующих органов вроде ОПЕК, и координировать действия разных сторон труднее. Поэтому рынок газа более хаотичен, и некоторые компании обанкротятся», — сказал министр, русский текст беседы с которым разместило министерство на своем сайте.

Новак уверен, что в газовой отрасли «будут сокращаться инвестиции и останавливаться производственные мощности в странах, где есть такие проекты, реализация которых при нынешних ценах станет невозможна». Российский министр согласился, что закроются и какие-то проекты в США: «Я, конечно, внимательно слежу за развитием ситуации в США, и там, конечно, есть компании, которые не выдержат нынешнего уровня цен».

Новак согласился с ранее озвученной оценкой Международного энергетического агентства о снижении мирового спроса на газ в 2020 году на 4%.

Комментируя # данное заявление Новака, руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев сказал, что предложение на газовом рынке значительно превышает спрос, что естественно ведет к не очень комфортным ценам.

«Причин падения спроса две – теплая зима и, конечно, спад мировой экономики из-за пандемии. Долгое время «Газпром» воспринимал внутренний рынок как социальную нагрузку. Об этом открыто говорили представители компании на ежегодном экономическом форуме в Петербурге. Сейчас продажи на внутреннем рынке более выгодны, чем экспортные поставки», — отметил эксперт.

Однако данная ситуация, как считает аналитик, временная и после завершения карантина цены на газ должны вырасти.

««Газпром» сохранит ведущие позиции на европейском рынке, а также останется вместе с «Роснефтью» и «Сбербанком» главным налогоплательщиком в бюджет. «Газпром» прогнозирует снижение объема поставок СПГ из США, которые убыточны при текущих низких ценах, и это должно сыграть ключевую роль в ребалансировке рынка. Предполагается, что этому не помешает даже ввод в эксплуатацию новых мощностей», — сказал он.

Разуваев также добавил, что по прогнозам, экспорт «Газпрома» сократится в этом году с прошлогодних 191 млрд кубометров до 167 млрд кубометров газа. «Этот показатель близок к уровню, при котором действует обязательство компании «бери или плати»», — добавил он.

Говоря о возможности создания газового ОПЕК, эксперт сказал, Россия предпринимала попытки создать газовый ОПЕК еще в 2009 году, но попытка провалилась. «По факту нет желающих. Думаю, у данной идеи нет перспектив. Надеяться на это не стоит. Плюс против этого однозначно будут США, не стоит недооценивать их влияние в мире», — резюмировал он.