Глава политбюро контролирующего сектор Газа Исламского движения сопротивления (ХАМАС) Исмаил Хания признал факт получения финансовой и военно-технической помощи от Ирана.

Как передает ТАСС, такое заявление он сделал в субботу в интервью спутниковому телеканалу Al-Aqsa.

«Наши отношения с Ираном являются стратегическими и составляют очень важную опору проекта сопротивления, — сказал он. — Не секрет, что Иран оказывает политическую, материальную, военную и техническую поддержку сопротивлению в Палестине».

Коснулся Хания и отношений ХАМАС с Саудовской Аравией. Исламское движение сопротивления «было и все еще заинтересовано в отношениях с братьями в королевстве, но, к сожалению, в последние несколько лет в политике Саудовской Аравии по отношению к ХАМАС произошли изменения», заметил он, призвав саудовского короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда и наследного принца Мухаммеда бен Сальмана оказать содействие в освобождении задержанных палестинцев.

По словам Хании, у ХАМАС «много друзей в международном сообществе, у него обширные отношения со многими странами». «Политика изоляции или осады ХАМАС, а также его причисления к террористическим организациям является провальной», — считает он.

19 ноября Великобритания заявила о намерении внести политическое крыло ХАМАС в список террористических организаций.