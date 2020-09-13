Хафтар заверил посольство США, что работа энергетического сектора в Ливии возобновится

Посольство США в Ливии получило заверение командующего Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара в том, что работа энергетического сектора на территории страны возобновится не позднее 12 сентября. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном 12 сентября вечером на сайте американской дипмиссии.

«ЛНА <…> передала властям США личное обязательство командующего Хафтара разрешить полное возобновление работы энергетического сектора не позднее 12 сентября», — говорится в сообщении.

Согласно заявлению, в письме к Хафтару посол США в Ливии Ричард Норланд отметил, что Соединенные Штаты поддерживают «финансовую модель, которая обеспечит надежную гарантию того, что доходы от добычи нефти и газа будут распределяться открыто и сохраняться на благо ливийского народа».