Хафтар объявил о переходе власти в Ливии к армии

Фельдмаршал Халифа Хафтар объявил, что власть в стране переходит к армии. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Ливийцы, вы откликнулись на наш призыв объявить о прекращении политического соглашения, которое разрушило страну, а также на призыв уполномочить того, кого вы считаете наиболее достойным для управления на этом этапе», — заявил фельдмаршал в ходе обращения к гражданам.

Он также добавил, что жители Ливии выбрали главное командовании ЛНА для управления страной.

Ранее Хафтар призвал граждан отвергнуть соглашение 2015 года, которое позволило сформировать Правительство национального согласия.

| 2020-04-28T00:54:07+00:00 28 апреля 2020, 07:48|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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