Гянджа прощается с шехидом

15 февраля в результате нарушения режима прекращения огня армянскими ВС погиб солдат азербайджанской армии Сеймур Алескеров.

Как передает западное бюро Report, сегодня в Гяндже проходит церемония прощания, в котором проживал Сеймур Эльдар оглы Алескеров, 1990 года рождения.

На церемонии присутствуют командиры, боевые товарищи, представители общественности, члены семьи покойного, руководители отделов полиции и прокуратуры, а также жители города.

С.Алескеров был женат и имел 9-месячного сына.

Он будет похоронен на Аллее шехидов в Гяндже.

| 2020-02-16T12:09:41+00:00 16 февраля 2020, 12:28|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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