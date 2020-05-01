Гянджа и Лянкяран объявлены оранжевой зоной

В настоящее время в Азербайджане существует оранжевый и желтый уровень опасности из-за коронавируса.

Как сообщает Report, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров заявил председатель Правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

По его словам, в последние дни в Гяндже и Лянкяране зафиксирован рост случаев заражения в 2 раза: «Этот город объявлен оранжевой зоной, так же как Баку, Абшерон, Сумгайыт».

«По мере постепенного улучшения эпидемиологической ситуации и снижения случаев заражения до нуля все ограничения будут сняты. Скорость заражения определяется количеством ежедневно подтвержденных случаев заражения».