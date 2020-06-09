ГУПБ распространило информацию в связи с попыткой самоубийства Гияса Ибрагимова

Молодежный активист Гияс Ибрагимов провел 9 июня акцию протеста, развернув на крыше своего дома лозунг: «Хватит прогибаться, не молчи, и ты скажи что-нибудь», сообщает «Туран».

Акция проводилась в знак протеста против спецоперации 8 июня Полка быстрого реагирования МВД против жильцов многоквартирного дома по улице Дадаша Буньядзаде в массиве Йени Йасамал.

«Если мы уже у себя дома не чувствуем себя в безопасности, то и протестовать должны у себя дома. Репрессиям надо сопротивляться везде», — сказал Ибрагимов.

Прибывшие наряды полиции изъяли плакат, а самого Ибрагимова задержали.

В то же время Главное управление полиции города Баку (ГУПБ) распространило информацию в связи с попыткой самоубийства Гияса Ибрагимова.

Как сообщил АПА начальник пресс-службы ГУПБ, майор полиции Эльшад Гаджиев, житель столицы Г.Ибрагимов 9 июня примерно в 17.00 часов взобрался на крышу своего дома и выступил с противозаконными призывами, стремясь привлечь к себе внимание общественности.

Г.Ибрагимов сказал, что если сотрудники полиции приблизятся к нему, то он совершит самоубийство. В результате оперативных действий сотрудников полиции он был спасен и доставлен в отделение полиции: «В связи с Гиясом Ибрагимовым проводится расследование. Для дачи юридической оценки его действиям собранные в отношении него материалы будут направлены в районный суд».