В отношении задержанного вчера Губада Ибадоглу избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца 26 дней.

На процессе, проведенном под председательством судьи Наримановского районного суда Вюсала Гурбанова, был рассмотрен иск следователя, и в отношении Губада Ибадоглу избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца 26 дней.

В отношении Губада Ибадоглу выдвинуто обвинение по ст. 204.3.1 (изготовление, приобретение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, совершенное организованной группой) УК Азербайджана, и он привлечен в качестве виновного лица.