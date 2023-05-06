Власти Грузии с 5 мая закрыли проезд для легковых автомобилей на таможенно-пропускном пункте Казбеги — Верхний Ларс. Проход через границу с Россией будет ограничен на месяц, заявили в Минфине Грузии.

«С 5 мая в течение одного месяца из-за строительно-реабилитационных работ (с целью возведения новых проездов для легковых транспортных средств) временно будет приостановлена работа действующих проездов для легковых автомобилей», — говорится в сообщении ведомства.

Однако легковые машины смогут с задержками проходить через границу через пропускные пункты, предназначенные для грузовых автомобилей. Пешеходный проход через границу же будет работать в стандартном режиме, уточнили в Минфине.

Погранпереход через Верхний Ларс стал одним из самых популярных в период после объявления в России мобилизации. Грузия оставалась одной из немногих стран, куда можно было попасть через сухопутную границу из России. На контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс» образовались многокилометровые очереди. Ежедневно границу пересекали примерно 10 тысяч автомобилей.

В целом Грузия стала одним из основных направлений для бегущих от войны и всеобщего призыва россиян. В ноябре 2022 года президент республики Саломе Зурабишвили рассказывала, что с начала мобилизации в страну приехали более 700 000 россиян, из них 100 000 остались в Грузии. В 2022 году денежные переводы из России в Грузию увеличились в пять раз по сравнению с 2021 годом, превысив $2,6 млрд.

С начала 2022 года россияне приобрели недвижимость в Грузии больше других иностранцев, писал портал Bm.ge со ссылкой на данные грузинского Минюста. Всего за год нерезиденты купили в республике 15 тысяч квартир. Из них более 6 тысяч приобрели граждане РФ. (moscowtimes.ru)