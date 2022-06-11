В случае отказа предоставления Грузии статуса кандидата на членство в Евросоюзе страна продолжит проведение реформ и не изменит объявленный курс на интеграцию с Европой.

Об этом заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на агентство «Интерфакс -Украина».

«Несмотря на любое решение о статусе страны-кандидата, мы твердо будем продолжать политику мира, стабильности и развития, не изменим объявленный курс на интеграцию с Европой. Присвоение статуса кандидата на членство в Евросоюзе во многом символично и не дает никаких благ и привилегий. Для нас важно узнать реальное отношение наших европейских друзей к Грузии и грузинскому народу», — сказал в субботу журналистам Гарибашвили.

Премьер также сказал о том, что Грузия является лидером среди стран Восточного партнерства по выполнению взятых обязательств по соглашению об ассоциации с Евросоюзом.

При этом он подчеркнул, что «Грузия требует от Европы достойного и справедливого отношения». По его словам, если решение будет несправедливым, «я оставляю за собой право «приподнять занавес» и сказать все», не уточнив, что имеет в виду.

Грузия и Молдова подали заявку на членство в ЕС 3 марта, вслед за Украиной.

В Грузии ожидание ответа ЕС происходит на фоне бурных дискуссий и упреков между властью и оппозицией.

На этой неделе крайне критическую резолюцию по Грузии принял Европарламент.

В ней, в частности, речь идет о политизированном правосудии и содержится призыв к введению санкций в отношении основателя «Грузинской мечты», миллиардера Бидзины Иванишвили.

В правительстве Грузии документ назвали «полным фейком и неточностями».