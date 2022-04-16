В Киев прибыла делегация грузинских парламентариев, возглавляемая спикером парламента Шалвой Папуашвили.

Как пишет «Европейская правда», об этом он сообщил в своем Twitter.

«Сегодня в Киеве вместе с коллегами-парламентариями, чтобы передать послание Грузии: мы чувствуем вашу боль, Грузия поддерживает Украину, грузины – с украинцами», – написал Папуашвили.

Из Грузии парламентарии выехали накануне, 15 марта.

Кроме него, в составе делегации – вицеспикеры Давид Сергиенко, Арчил Талаквадзе и Леван Иоселиани, глава комитета по диаспоре Бека Одишария, представители партий «Лело», «Гирчи», «Республиканской партии» и «За Грузию».

Самая большая оппозиционная сила «Единое национальное движение» не представлена ​​в делегации из-за конфликта между ЕНР и правящей «Грузинской мечтой», но отправила отдельную делегацию, в которую входят глава партии Ника Мелия, а также Эка Херхеулидзе и Коба Накопия. Компанию им составил четвертый президент Грузии Георгий Маргвелашвили, ставший президентом при поддержке действующих властей Грузии, однако впоследствии рассорился с ними.

Напомним, после российского вторжения отношения Украины и Грузии резко обострились из-за нежелания осуждать действия РФ.

Дополнительно отношения между странами обострили новый конфликт из-за возможного транзита по территории Грузии для армии РФ.