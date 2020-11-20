Грузинская оппозиция отказалась от протестов в день второго тура

Грузинская оппозиция решила отказаться от акций протеста, планируемых 21 ноября – в день второго тура парламентских выборов, сказал представитель Нацдвижения Заал Удумашвили после консультаций с соратниками в пятницу.
Оппозиция в Грузии уже две недели не прекращает акции протеста, обвиняя власти в фальсификации первого тура выборов. Главное требование протестующих – повторные выборы в парламент. Ситуацию пытаются урегулировать западные дипмиссии, пригласив стороны к переговорам, однако по итогам двух раундов позиции властей и оппозиции остаются прежними.
Сначала оппозиция планировала устроить «коридоры позора» для избирателей, которые решат принять участие во втором туре выборов. Позже они отказались от этой идеи, анонсировав «точечные протесты» в день голосования.
«Любая акция, которую мы бы провели завтра, придала бы вторым турам значение и важность, поэтому мы приняли решение не давать вторым турам дополнительной нагрузки и упразднили все акции, которые обсуждали. Мы считаем вторые туры фарсом и не признаем результаты первого тура», — сказал Удумашвили.
Один из лидеров оппозиционной партии «Европейская Грузия» Гиги Угулава подтвердил позицию коллеги.
«Второй тур — от и до фикция, для того чтобы утвердить фальсификацию 31 октября. Поэтому единственной правильной реакцией общества и всего политического спектра на это будет игнорирование», — сказал Угулава. (sputnik-georgia.ru)